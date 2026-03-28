Ще успее ли Черно море да запише първа победа над Спартак Плевен този сезон?

Отборите на Черно море Тича и Спартак Плевен откриват кръг №28 от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 19:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

До този момент "моряците" нямат победа над плевенчани през този сезон, като сега и в двата отбора има доста промени от последния мач между тях.

В състава на варненци бяха добавени имената на Иван Карачич и Даръл Дейвис, а към Спартак се присъединиха Джон Флорвиъс и Айзея Юмипиг, но заради контузия преждевременно сезонът приключи за Виктор Гергов.

Черно море Тича е на трето място във временното класиране с 19 победи и 6 загуби в сметката си, а Спартак Плевен се намира на седма позиция в таблицата с баланс 13-11.

