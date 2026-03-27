Венцеслав Иванов: Очаквам да ни е трудно

Утре Ком (Берковица) ще играе с Ювентус в Малчика. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„През миналия сезон загубихме гостуването си в Малчика, така че имаме обеца на ухото. Очаквам да ни е трудно. Излизаме срещу отбор, който разчита на домакинските си двубои. Трябва да се приспособим към терена. От началото на полусезона играем добре. Липсват ни точките обаче. Не винаги по-добрия побеждава. Трябва да демонстрираме и характер“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.