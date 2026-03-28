  Какво се обърка с колата на Ръсел в квалификацията?

Какво се обърка с колата на Ръсел в квалификацията?

Джордж Ръсел ще стартира утрешната Гран При на Япония от втората позиция на стартовата решетка зад съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който по-рано днес спечели своя втори пореден полпозишън във Формула 1.

Притеснителното за лидера в световния шампионат в случая е това, че той изостана с близо 0.3 секунди от Антонели в края на битката за полпозишъна на „Сузука“. Това му изоставане се дължи на проблеми с поведението на неговата кола, които по неговите думи няма как да бъдат отстранени за състезанието заради закрития парк.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Беше много странно. Направихме промени по настройките преди квалификацията и тя просто не се усещаше по същия начин, по който беше през целия уикенд. Видяхте първата ми обиколки в Q1, без седми-осми след тях и трябваше да направим големи промени в хода на квалификацията с предното крило, за да се адаптирам.

„Отборът вече провери. Не знаем дали сме направили нещо грешно, или се е случило нещо друго, но се радвам, че съм в тази позиция, защото след Q1 не бях сигурен къде ще завърша. Открихме механичен проблем в задната част на колата, който се проявяваше най-вече в есовете. Не можех да атакувам нито един от завоите.

„Задницата се опитваше да ме изпревари. Сигурен съм, че ще видим какво се случи. Няма какво много да направим сега. Не е идеално. През целия уикенд се чувствах много добре в колата и в квалификацията нещо се обърка.

„Може би ще открием някакъв отговор през нощта. Може би ще успея да компенсирам с промяна в стила ми на пилотиране, но определено не беше сесията, която ми се искаше. Това е втора поредна сложна квалификация за мен“, заяви пред медиите Ръсел.

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

