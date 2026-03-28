Дунав се поизпоти, но се спаси от изпадане от efbet Супер волей

  • 28 март 2026 | 18:59
Волейболистите на Дунав (Русе) се спасиха от изпадане от efbet Супер волей, след като се наложиха с 3:0 (25:21, 25:21 и 25:16) над вицешампиона във Висшата лига Металург (Перник) в днешния плейаут, който се игра в Горна Малина.

Първата част беше равностойна, като нито един от двата отбора не успя да отвори преднина от повече от две точки преди Дунав да поведе с 20:17. След това Металург намали изоставането си на само точка, но последва серия от четири поредни точки за русенския тим, който затвори частта с 25:21.

Във втория гейм воденият от Пламен Христов отбор се откъсна сравнително рано и поддържаше преднината си до края на частта, която също завърши при резултат 25:21. Във финалния трети гейм също имаше ранно откъсване на отбора на Дунав, чиито волейболисти бяха още по-категорични и затвориха гейма и мача, печелейки частта с 25:16.

Така Дунав запазва мястото си в елита за трети пореден сезон, докато за Металург предстои втора поредна кампания във Висшата лига. Това обаче може да се промени, ако от ръководството на Национална волейболна лига (НВЛ) решат да поканят пернишкия тим да участва в efbet Супер волей на мястото на шампиона във второто ниво Дорбуджа 07 (Добрич), който официално се отказа от правото си да се завърне във водещото първенство.

