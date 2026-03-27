Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

  27 март 2026 | 17:04
По-рано днес старши треньорът и президент на волейболния отбор на Добруджа 07 обяви официално, че догодина тимът от Добрич ще продължи да се състезава във Висшата лига на България, отказвайки се от правото си да се включи в efbet Супер волей.

Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон
Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон

Тази новина беше потвърдена за Sportal.bg и от ръководството на Национална волейбола лига (НВЛ), откъдето благодариха на Добруджа 07 за бързото решение, което оставя достатъчно време за реакция. Форматът на efbet Супер волей за сезон 2026/27 ще бъде дискутиран допълнително от ръководството на НВЛ, но оттам подчертават, че утрешният плейаут между Дунав (Русе) и Металург (Перник) ще се играе по план.

Добруджа 07 спечели титлата във Висшата лига след "златен" гейм и се завърна в efbet Супер Волей
Добруджа 07 спечели титлата във Висшата лига след "златен" гейм и се завърна в efbet Супер Волей

„Имаме официално уведомление от днес от ВК Добруджа 07, с което се отказват от правото си на участие в efbet Супер Волей и запазват мястото си във Висша лига и през сезон 2026/27“, заяви за Sportal.bg оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов.

„Използвам възможността да им благодаря за проявената коректност и колегиалност, че ни информират сега, а не на етап подаване на заявки и лицензиране. До 2 седмици ще проведем заседание ръководството на НВЛ, и една от точките ще бъде и това - да обсъдим и предприемем последващите действия по броя на отборите в efbet Супер Волей. Утрешният плейаут между отборите на Дунав и Металург ще се играе по план от 17:30 часа в арена „Горна Малина“, добави още Апостолов.

Още от Волейбол

Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон

Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон

  • 27 март 2026 | 16:26
  • 446
  • 0
Национал ще играе в турски гранд

Национал ще играе в турски гранд

  • 26 март 2026 | 19:46
  • 9150
  • 5
Милано спечели първия финал за "Чалъндж къп"

Милано спечели първия финал за "Чалъндж къп"

  • 26 март 2026 | 18:48
  • 1977
  • 0
Антон Василиев: Заслужихме и изстрадахме успеха

Антон Василиев: Заслужихме и изстрадахме успеха

  • 26 март 2026 | 17:55
  • 1894
  • 1
Силна Елица Атанасийевич с 16 точки, Паниониос тръгна с победа в плейофите

Силна Елица Атанасийевич с 16 точки, Паниониос тръгна с победа в плейофите

  • 26 март 2026 | 17:45
  • 1164
  • 0
Калоян Балабанов: За да станеш шампион, трябва да биеш всички

Калоян Балабанов: За да станеш шампион, трябва да биеш всички

  • 26 март 2026 | 17:31
  • 548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 15776
  • 44
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 164803
  • 361
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 43250
  • 71
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 20727
  • 32
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 11820
  • 15
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 25409
  • 3