Ето как ще процедира НВЛ след отказа на Добруджа 07 да участва в efbet Супер волей

По-рано днес старши треньорът и президент на волейболния отбор на Добруджа 07 обяви официално, че догодина тимът от Добрич ще продължи да се състезава във Висшата лига на България, отказвайки се от правото си да се включи в efbet Супер волей.

Тази новина беше потвърдена за Sportal.bg и от ръководството на Национална волейбола лига (НВЛ), откъдето благодариха на Добруджа 07 за бързото решение, което оставя достатъчно време за реакция. Форматът на efbet Супер волей за сезон 2026/27 ще бъде дискутиран допълнително от ръководството на НВЛ, но оттам подчертават, че утрешният плейаут между Дунав (Русе) и Металург (Перник) ще се играе по план.

„Имаме официално уведомление от днес от ВК Добруджа 07, с което се отказват от правото си на участие в efbet Супер Волей и запазват мястото си във Висша лига и през сезон 2026/27“, заяви за Sportal.bg оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов.



„Използвам възможността да им благодаря за проявената коректност и колегиалност, че ни информират сега, а не на етап подаване на заявки и лицензиране. До 2 седмици ще проведем заседание ръководството на НВЛ, и една от точките ще бъде и това - да обсъдим и предприемем последващите действия по броя на отборите в efbet Супер Волей. Утрешният плейаут между отборите на Дунав и Металург ще се играе по план от 17:30 часа в арена „Горна Малина“, добави още Апостолов.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg