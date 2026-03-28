Родопа запази мястото си във Висшата лига след обрат срещу Айтос

  • 28 март 2026 | 18:43
Волейболистите на Родопа (Смолян) ще играят във второто ниво на шампионата при мъжете - Висша лига и през новия сезон 2026/27 в родния волейбол.

Воденият от Иван Фисински тим се наложи над ВК Айтос с 3:1 (20:25, 25:14, 25:23, 25:17) в плейаута, изигран в Горна Малина. Така смолянчани продължават да се изявяват във Висшата лига, а тимът от Източна България - в А НВГ.

Двата отбора бяха равностойни отначало, след което в ключовите моменти (18:15) воденият от Теди Дремсизов тим се откъсна и поведе. Във втората част Родопа диктува изцяло положението и без проблем изравни резултата.

Третият гейм тръгна с превес на волейболистите на Айтос (7:3), които доминираха до средата (12:8). Постепенно Георги Фисински и съотборниците му влязоха в серия и обърнаха (19:15), но противникът ги остави на нокти (19:18 и 20:19). До края интрига отново не липсваше, но в крайна сметка състезателите от родопския град надделяха, вземайки аванс в мача.

В решителната четвърта част смолянчани тръгнаха ударно (3:0 и 6:2), след което продължиха да доминират. В средата съперникът успя да се доближи (от 14:8 до 14:11), но воденият от Иван Фисински тим устоя и запази разликата. До края Родопа бе пълен хегемон и си гарантира мястото и през следващия сезон.

