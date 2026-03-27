Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон

Волейболен клуб Добруджа 07 ще продължи участието си във Висшата лига и през следващия сезон, съобщиха от ръководството на клуба. Решението е взето с оглед осигуряване на стабилност, развитие на младите състезатели и поетапна подготовка за завръщане в Суперлигата.

Президентът на клуба и треньор Димитър Маринков заяви, че изборът е стратегически и е в интерес както на състава, така и на привържениците.

По думите му, с подкрепата на общината и на местния бизнес са покрити натрупани задължения, а детско-юношеската школа продължава да функционира при осигурени условия за тренировки и участие в състезания.

От клуба посочват, че младите волейболисти ще имат възможност да трупат игрови опит в различни възрастови групи, което е ключово за бъдещото им развитие. Планира се създаване на оптимални организационни и тренировъчни условия, позволяващи на състезателите да се фокусират изцяло върху представянето си на терена.

Дългосрочната цел на ръководството е през 2027 година ВК Добруджа 07 да бъде подготвен за завръщане в елита на българския волейбол при стабилни финансови и спортно-технически условия.