Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

  • 28 март 2026 | 16:24
Марк Маркес завърши петъчния ден на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP начело на класирането, но за него подготовка на „Пистата на Америките“ не започна никак добре.

Още преди да изтече и десетата минута на първата свободна тренировка в Остин световният шампион се озова на земята с доста висока скорост в десетия завой. Данните показаха, че той се движеше с малко над 190 км/ч по време на падането си, а инерцията му го прати в предпазните заграждения в края на зоната за сигурност.

За щастие пилотът на Дукати се размина само с натъртвания и дори се върна на пистата още преди края на първите 45 минути за подготовка. По-късно през деня той даде и най-доброто време в официалната тренировка, в която той остана на само 0.063 секунди от абсолютния рекорд на тексаското трасе.

Дукати: Марк е добре след падането си
Дукати: Марк е добре след падането си

След края на петъчните тренировки Маркес говори пред официалния сайт на MotoGP и коментира тежката си катастрофа от сутрешната сесия. Испанецът обясни, че падането е дошло, тъй като той е започнал да атакува прекалено рано, вярвайки, че пистата дава добро сцепление.

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка
Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

„Не беше най-доброто начало. Сутринта допуснах голяма грешка, прекалено рано повярвах в пистата, в мотора и в себе си. Трябва да започвам по-спокойно на такива писти. Това трасе е много хубаво, но всяка година има нови неравности.

„Десетият завой е едно от любимите ми места, там карам на автоматичен режим. Помня какво съм правил там миналата година и правя същото. Тази година има много различни неравности и трябва да се кара по различен начин.

„Фактът, че ударих стената с тази скорост означава, че изпитвам голяма болка във врата и гърба. Ще мога да карам, но ще трябва да поработя с моя физиотерапевт.

„Заради това падане сутринта, аз бях по-спокоен следобед. Освен това и видях много жълти флагове, така че пистата беше много хлъзгава и предната гума се пързаляше много.

„Бях спокоен, но във второто излизане, стъпка по стъпка, аз си върнах нормалното усещане. Доволен съм от моя ден, защото не започнах по най-добрия начин. Утре (днес) се очакват по-ниски температури, които ще променят поведението на мотора и пистата, ще трябва да намерим най-добрата стратегия“, разказа Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

