  3. Дукати: Марк е добре след падането си

Дукати: Марк е добре след падането си

  • 27 март 2026 | 19:38
Дукати: Марк е добре след падането си

Мениджърът на заводския екип на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци коментира състоянието на световния шампион Марк Маркес, който падна с малко над 190 км/ч в хода на първата свободна тренировка преди Гран При на САЩ.

Испанецът загуби контрол над мотора си върху неравностите на влизането в десетия завой на „Пистата на Америките“. Това го събори, а инерцията му го прати в предпазните заграждения и всички в Дукати затаиха дъх за състоянието на световния шампион.

За щастие той се изправи сам, след което се прибра до бокса на борда на скутер. Бързият преглед, който му беше направен от доктор Анхел Шарте, е показал, че Маркес няма никакви фрактури, а само натъртвания.

„Марк е добре, но има няколко натъртвания на дясната ръка и на лявата китка. Боли го, но няма нищо счупено“, обясни Тардоци пред репортерите на MotoGP.

Акоста зададе темпото на старта на уикенда в Остин, Марк Маркес падна със 190 км/ч

След падането си Маркес все пак успя да се включи повторно в тренировката за финалните ѝ 10 минути. С тях той завъртя обиколка, която му отреди четвъртото място в класирането с пасив от 0.378 секунди спрямо Педро Акоста, който беше най-бърз в първите 45 минути за подготовка в Остин.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия

Само три обиколки делят Марко Бедзеки от рекорд на Хорхе Лоренцо

Германия и Аржентина се борят да се върнат в WRC

Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

Джордж Ръсел: Макларън са бързи, което е изненада

Макларън: Все още сме зад Мерцедес и Ферари

Гибралтар (U21) 0:1 България (U21), гол на Георги Лазаров

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Швейцария - Германия (съставите)

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

