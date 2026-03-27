Дукати: Марк е добре след падането си

Мениджърът на заводския екип на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци коментира състоянието на световния шампион Марк Маркес, който падна с малко над 190 км/ч в хода на първата свободна тренировка преди Гран При на САЩ.

The front just went for @marcmarquez93 and that was a FAST one 👀#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/i0EtTlOKuW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2026

Испанецът загуби контрол над мотора си върху неравностите на влизането в десетия завой на „Пистата на Америките“. Това го събори, а инерцията му го прати в предпазните заграждения и всички в Дукати затаиха дъх за състоянието на световния шампион.

За щастие той се изправи сам, след което се прибра до бокса на борда на скутер. Бързият преглед, който му беше направен от доктор Анхел Шарте, е показал, че Маркес няма никакви фрактури, а само натъртвания.

„Марк е добре, но има няколко натъртвания на дясната ръка и на лявата китка. Боли го, но няма нищо счупено“, обясни Тардоци пред репортерите на MotoGP.

След падането си Маркес все пак успя да се включи повторно в тренировката за финалните ѝ 10 минути. С тях той завъртя обиколка, която му отреди четвъртото място в класирането с пасив от 0.378 секунди спрямо Педро Акоста, който беше най-бърз в първите 45 минути за подготовка в Остин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages