Ето как ще изглеждат новите паркинги на "Лаута"

Ето как ще изглеждат новите паркинги на "Лаута"

На “Лаута” продължава да се работи по изграждането на новия стадион на Локомотив, като централната трибуна скоро ще бъде завършена на груб строеж. Срокът за нейното пускане в експлоатация е края на месец август 2026 година.

Междувременно към този момент, въпреки осигуреното финансиране, не се работи по вертикалната планировка на стадиона. Там трябва да бъдат изградени нови модерни паркинги и улици, които да отговарят на новия облик на комплекса. Срокът за нейното изпълнение също е до края на месец август тази година.

Необходимите паркоместа за зрителите са 908, докато “Лаута” ще разполага с 949 такива. Осигурени са 10 служебни паркоместа за автомобили, два за автобуси, по два за пожарна, линейка и автомобил на полиция.

Отделно са осигурени 19 паркоместа за бусове и 3 паркоместа за тежкотоварни автомобили с полуремаркета за медии. В зоната пред централната трибуна са предвидени 150 паркоместа в сигурна зона за ВИП, други гости и служители. Общият брой на осигурените паркоместа в комплекса е внушителните 985 броя.

