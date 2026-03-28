Драгутин Топич остава рекордьор: По какво сръбският скачач е ненадминат

  • 28 март 2026 | 11:47
Сезонът в зала за 2026 г. приключи, като ще го запомним с проточилия се календар, но и със Световното първенство в Торун, което донесе на Сърбия седми медал в историята – среброто на Ангелина Топич в скока на височина. Това отличие нареди страната на деветнадесето място в класирането по медали, а младата атлетка изпревари дори баща си Драгутин Топич, който в кариерата си има един бронзов медал от шампионат на закрито, спечелен в Париж през 1997 г. Тя има и бронз на открито от Токио.

При завръщането си в Сърбия Ангелина заяви, че не вижда съперничество с родителите си, въпреки че вече има същия брой медали от големи първенства като Драгутин. Тя определено е поела по пътя към върха в сръбската атлетика и един ден вероятно ще бъде сравнявана с Ивана Шпанович. Въпреки това, има един факт, свързан с баща ѝ, който остава неоспорим.

Мнозина пропускат, че Драгутин Топич все още е световен рекордьор в скока на височина при юношите. През 1990 г., на 19-годишна възраст, той преодолява 2.37 метра на Световното първенство за юноши в Пловдив. Малко след това само още един атлет успява да постигне същото – британецът Стив Смит в Сеул през 1992 г., който обаче е с 22 дни по-възрастен от Топич в момента на скока.

Тогава Топич печели златото, а три седмици по-късно става и европейски шампион за мъже в Сплит, но първото му постижение се помни и 36 години по-късно. Освен това, Драгутин е собственик и на два рекорда при ветераните.

Той преодолява 2.31 м и 2.28 м съответно във възрастовите групи над 35 и над 40 години през 2009 г. и 2012 г., като по този начин дели рекордите и в двете категории. Всичко това придобива още по-голяма тежест, като се има предвид, че на последното Световно първенство на открито в Токио златният медал бе спечелен с 2.36 м от Хeмиш Кър, а в Торун за титлата бяха достатъчни "едва“ 2.30 м на Олег Дорощук.

Интересно е, че до края на кариерата си Топич подобрява личния си рекорд само с един сантиметър. Въпреки това кариерата му се помни като изключително успешна – може би най-успешната в историята на сръбската мъжка лека атлетика.

