Везенков посочи кой треньор не би поздравил

Суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков си спомни за ранния етап от кариерата си в Барселона под ръководството на легендарния сръбски треньор Светислав Пешич. В участие в подкаста Game On 30-годишното българско крило заяви, че е бил третиран несправедливо и днес дори не би поздравил наставника.

Везенков сподели, че е усещал несправедливо отношение от страна на Пешич по време на престоя си там. Въпреки усилията му да спечели доверието на треньора в тренировките, нищо не се е променяло.

„По принцип не тая лоши чувства и се опитвам да видя къде аз съм сгрешил – че не съм бил на нивото, на което е трябвало или е можело да бъда“, каза Везенков. „Прибирах се вкъщи и си мислех да говоря директно с него, да му кажа: „Ти си несправедлив с мен“ или че ме подлагаш на трудности“, сподели Везенков.

„През третата ми година в Барселона се случиха някои неща с някои треньори. През тази година човешките взаимоотношения бяха подложени на изпитание. Може да те третират несправедливо, треньорът може да има проблем с теб, но е важно да си търпелив и да бъдеш джентълмен“, продължи Саша.

„Опитвах се да се докажа на тренировките – пристигах пръв, тръгвах си последен, бях на разположение на треньора. И ако не ме пуснеш да играя, добре. Ще го преживея“, добави българският ас на “червено-белите” от Пирея.

Везенков добави, че дори не би поздравил Пешич, ако пътищата им се пресекат днес.

„Все още имам страхотни отношения с момчетата, с които играх. Все още си говорим много. Те се грижеха за мен като за един от най-младите в отбора. Наскоро се изправихме срещу този треньор. Не мога да бъда двуличен. Няма да го поздравя, дори няма да му кажа „здравей“, заяви Везенков, но допълни: „Като треньор, той е много добър треньор с успехи“.

