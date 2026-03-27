Изповедта на Везенков за Олимпиакос, НБА и Барцокас

Александър Везенков отвори сърцето си в подкаста „GAME ON“, разказвайки за пътя си в Олимпиакос, опита си в НБА, завръщането си в Пирея, както и за отношенията си с Йоргос Барцокас, разкривайки непознати аспекти от кариерата си.

Крилото на „червено-белите“ призна, че е имало период, в който сериозно е обмислял да напусне отбора, когато нещата не са се развивали според очакванията му.

„Първият сезон (2018/19) не мина добре, а втората не започна добре. Тогава си казах дали изобщо ставам за това ниво и да не би да трябва да отида на по-ниско ниво“, сподели той, подчертавайки обаче подкрепата, която е получил от клуба: „Господата Ангелопулос видяха нещо в мен и ми казаха, че няма да си тръгна“.

Пристигането на Йоргос Барцокас се оказа повратна точка в кариерата му. Везенков обясни, че периодът на COVID е бил решаващ за неговото развитие: „COVID много ми помогна. Отидох в България и работих шест месеца изключително много. Когато нещата не вървяха добре, си казах, че ще работя още повече“.

Същевременно той се спря на характера и интензивността, с която треньорът на Олимпиакос преживява мачовете, коментирайки и меметата, които циркулират в интернет. „Той дава храна за тях. Много е страстен в това, което прави. Понякога излиза извън себе си. На тренировки обаче не вика, много е спокоен. Просто преживява мача със собствения си стрес и напрежение“, каза той, обяснявайки, че всеки играч реагира различно:

„Ти може да се блокираш от виковете, аз може да се запаля. В професионалния спорт всички сме равни, но не сме еднакви“.

Българският национал подчерта значението на ролите в един отбор: „Успешните отбори са тези, които знаят своята роля. Всеки е звезда в своята роля“.

По отношение на личното си развитие и дали вече се чувства звезда в Олимпиакос, той запази скромен тон: „Не мисля за това, за да не си създавам допълнителен натиск. От първия ден работя, за да давам най-доброто от себе си. Поел съм повече отговорности и ми харесва да излизам напред“.

Това беше и една от основните причини да се завърне от НБА, въпреки възможностите, които е имал да остане в Съединените щати. „Можех да остана там и всичко да е по-спокойно. Но ми харесва да поемам отговорност. Това е нещо, което търся“, подчерта той.

Говорейки за опита си в Сакраменто Кингс, той обясни колко важен е моментът за един европейски играч: „Отидох малко по-възрастен. На 28 години в НБА вече те смятат за утвърден играч. Трудно ми беше да се адаптирам, имах възходи и падения, а след това се контузих“.

Въпреки че Торонто Раптърс го искаха в състава си, той взе съзнателно решение да се завърне: „Треньорът ми се обади и ми каза, че ме иска. Мислих много, но исках да се върна, да бъда в огъня, да се боря за титли. Никой не ме е принуждавал да си тръгна. Аз казах, че искам да си тръгна“.

В заключение, Везенков обясни защо Олимпиакос е идеалната среда за него: „Чувствам се много добре, че се върнах. Хората ме посрещнаха топло. В Олимпиакос само титлата е успех“.