Обраха двама ганайски национали в Австрия, задигнаха им стотици хиляди евро

Двама ганайски национали, пристигнали във Виена за приятелския мач срещу Австрия тази вечер, съобщиха, че са им откраднати луксозни часовници от хотела, в който са настанени, съобщиха от полицията. Говорител на виенската полиция заяви, че часовниците Rolex на стойност „ниска до средна петцифрена сума в евро“ и пари в брой са били откраднати от две отделни стаи в хотел в 22-ри район на австрийската столица, който граничи с района, където се провежда двубоят. Говорителят не идентифицира конкретните играчи или хотела, но заяви, че не е имало насилие.

Футболната асоциация на Гана не отговори веднага на искането за коментар. Подобни инциденти са сравнително редки в австрийската столица. Ниският процент на престъпност във Виена често ѝ помага да оглавява световните класации на градовете с най-високо качество на живот. Националните отбори Гана и Австрия са сред участниците на тазгодишното Световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, което започва през юни.

