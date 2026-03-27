Серхио Люл не спира: Целта е 21-ви сезон в Реал

  • 27 март 2026 | 18:56
Серхио Люл не спира: Целта е 21-ви сезон в Реал

Емблематичният капитан на Реал Мадрид, Серхио Люл, потвърди намерението си да продължи кариерата си и след сезон 2025-26, поставяйки си за цел исторически рекорд, който може да го направи уникален в историята на Евролигата.

На 38 години испанският гард остава активна част от „кралете“ и, както разкри пред BasketNews, желае подновяване на договора си, за да продължи да играе в Мадрид и в отбора, с който е свързал цялата си професионална кариера.

„В момента се чувствам добре и съм в добра физическа форма“, заяви Люл, показвайки, че все още не мисли за края. „Не съм млад, но имам същото желание и същия ентусиазъм да играя баскетбол, както преди. Докато това не изчезне, ще се опитвам да продължа да играя и да се наслаждавам на баскетбола тук, в Мадрид“.

Ветеранът не скри и надеждата си за оставане: „Надявам се да ми подновят договора за още една година, за да продължа да се наслаждавам на спорта и да се състезавам с Реал Мадрид“.

Ако удължаването се осъществи, сезон 2026-27 ще бъде 21-вата поредна година на Люл с екипа на Реал, постижение, което ще го остави едноличен лидер в списъка за най-дълга кариера в един отбор в историята на Евролигата. Люл дебютира за Реал Мадрид в плейофите на ACB през май 2007 г., а първото му участие в Евролигата дойде през сезон 2007-08. Днес той вече е сред водещите по продължителност на присъствие в турнира, изравнявайки рекордите на Паулиус Янкунас и Йоргос Принтезис по брой изиграни сезони.

Въпреки ограниченото игрово време тази година, със средно 3,3 точки за 12 минути в Евролигата, влиянието му остава значително. В последните мачове на Реал неговата резултатност се повиши до 6,8 точки, допринасяйки за серия от 5-1 победи на отбора. В ACB той продължава да бъде надеждно решение в ротацията, със средно 7,4 точки.

Наследството му в европейския баскетбол вече е огромно. Люл заема първо място за всички времена по изиграни мачове (477) и отбелязани тройки (706), като същевременно е в топ шест както по общ брой точки, така и по асистенции в историята на турнира. С три титли от Евролигата той също така е сред най-успешните играчи на съвременната епоха. За него обаче, неговата репутация не се измерва само с числа:

„Бих искал да ме помнят като състезател. Като някой, който винаги дава всичко от себе си на игрището… някой, който иска да даде 100% за победата на отбора си“.

Снимки: Gettyimages

