Европейският баскетбол загуби великан: Отиде си Едуардо Портела!

Един от най-големите визионери в европейския баскетбол Едуардо Портела е починал на 91-годишна възраст.

Портела е роден през 1934 година в Барселона. Първоначално се изявява като играч и треньор. Печели една Купа на краля. По-късно е спортен директор на каталунците, но най-голяма следа оставя като функционер.

Euroleague Basketball joins the Spanish, European and global basketball family in mourning Eduardo Portela, who passed away at the age of 91.



A defining figure in Spanish and European basketball, Portela shaped the sport for more than six decades. Born in 1934, he built a… pic.twitter.com/whJZ2llRxm — EuroLeague (@EuroLeague) June 11, 2026

Той е един от основателите на Лига Ендеса и неговият принос е видим на всяка крачка. Въвежда системата на плейофите и Мача на звездите, а голяма заслуга има и за организирането на формата на Купата на краля, както и за професионализацията на клубовете.

Портела е съосновател и президент на организацията ULEB. Счита се за един от ключовите основатели на Евролигата и без него със сигурност най-елитното европейско баскетболно състезание не би съществувало. Портела ще остане в паметта като човек, който е поставил основите на съвременния европейски баскетбол и един от най-влиятелните спортни ръководители в историята на този спорт.

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