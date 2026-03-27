Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная сподели своето мнение, че отборите от кралския клас трябва да имат възможност да тестват на всяка една писта преди тя да приеме старт от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Коментарът на италианеца идва на фона на изминалия уикенд за Гран При на Бразилия в Гояния. Събитията на пистата „Айртон Сена“ бяха белязани от сериозни проблеми с настилката на трасето, които в крайна сметка доведоха до скъсяване на състезателната дистанция с цели осем обиколки, тъй като асфалтът беше започнал буквално да се рони на места.

MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите

А според Баная тези проблеми са можели да бъдат избегнати, ако трасето в Гояния беше приело тест в MotoGP преди да домакинства на състезателен уикенд. Двукратният шампион обаче подчертава, че този тест не е задължително да включва титулярните пилоти, а може и само тестовите пилоти на отделните марки да карат в него.

„Мисля, че в бъдеще ще трябва да е задължително да провеждаме тест преди да се състезаваме на дадена писта, за да открием всякакви проблеми. Със сериен мотор не можеш да откриеш лимитите на трасето. Затова смятам, че една такава промяна трябва да бъде направена.



„За мен ще бъде достатъчно само тестовите пилоти да карат. През 2022 година ние имахме шанса да тестваме в Индонезия и беше хубаво, защото успяхме да изпробваме гумите, осъзнахме, че те не са подходящи и за състезателния уикенд имаше промяна. Вярно е, че не всички тестери настискат до лимита, но пак ще бъде по-добре от нищо“, обясни Баная преди началото на уикенда за Гран При на САЩ в Остин.

Марк Маркес: Грешката в Бразилия дойде на завой, където асфалтът се разпадаше

Догодина в календара на MotoGP трябва да влязат две изцяло нови трасета – изцяло реновираната „Оскар и Хуан Галвес“ в Буенос Айрес и уличното трасе в Аделаида, което ще замени „Филип Айлънд“ като домакин на Гран При на Австралия.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Снимки: Gettyimages