Васил Евтимов стана дядо

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов се похвали с щастливо събитие в живота си. 48-годишният баскетболен специалист стана дядо за пръв път.

Неговият син Николас и половинката му го зарадваха с малката Сейла-Роуз. Щастливият Биг Вас пък се похвали със снимка на своята внучка в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

*Екипът на Sportal.bg пожелава на Васил Евтимов много красиви моменти с новия член на неговото семейство!