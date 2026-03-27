Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  Във Франция не одобряват генетичните тестове в женския спорт

Във Франция не одобряват генетичните тестове в женския спорт

  27 март 2026 | 14:58
Във Франция не одобряват генетичните тестове в женския спорт

Решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да въведе еднократни генетични тестове в женския спорт е крачка назад и повдига множество етични, правни и медицински въпроси, заяви френският министър на спорта Марина Ферари. Тя добави, че е против новите правилници на централата.

МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

"Искам да заявя от името на френското правителство, че сме притеснени от това решение. Ние се противопоставяме на генерализирането с генетични тестове, които повдигат множество етични, правни и медицински въпроси, особено според френското законодателство", пише Ферари в изявление до медиите.

МОК обяви в четвъртък, че в женските дисциплини няма да бъдат допускани състезатели с мъжки полови белези.

"Тези тестове са въведени през 1967 и отменени през 1999 заради резервираността на научната общност относно тяхната уместност. Франция счита тези мерки за крачка назад. Решението въвежда разграничение и подрива принципите за равенство. То определя женския пол, но без да взема предвид биологичните особености на интерсексуалните хора, в чиито сексуални характеристики са представени естествени вариации", добавя френският министър на спорта.

Ферари също така подчерта, че Франция подкрепя феърплея в спорта и правото на всеки да се състезава.

