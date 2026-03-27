Във Франция не одобряват генетичните тестове в женския спорт

Решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да въведе еднократни генетични тестове в женския спорт е крачка назад и повдига множество етични, правни и медицински въпроси, заяви френският министър на спорта Марина Ферари. Тя добави, че е против новите правилници на централата.

"Искам да заявя от името на френското правителство, че сме притеснени от това решение. Ние се противопоставяме на генерализирането с генетични тестове, които повдигат множество етични, правни и медицински въпроси, особено според френското законодателство", пише Ферари в изявление до медиите.

МОК обяви в четвъртък, че в женските дисциплини няма да бъдат допускани състезатели с мъжки полови белези.

"Тези тестове са въведени през 1967 и отменени през 1999 заради резервираността на научната общност относно тяхната уместност. Франция счита тези мерки за крачка назад. Решението въвежда разграничение и подрива принципите за равенство. То определя женския пол, но без да взема предвид биологичните особености на интерсексуалните хора, в чиито сексуални характеристики са представени естествени вариации", добавя френският министър на спорта.

Ферари също така подчерта, че Франция подкрепя феърплея в спорта и правото на всеки да се състезава.