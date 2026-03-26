МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

Международният олимпийски комитет (МОК) обяви нова Политика за защита на женската категория в олимпийския спорт, както и насоки за международните федерации и спортните управляващи органи.

След одобрението на политиката от Изпълнителния борд на МОК тя ще се прилага от Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 нататък и няма да има обратно действие.

Политиката уточнява, че за всички дисциплини в програмата на събития под егидата на МОК, включително Олимпийските игри, както за индивидуални, така и за отборни спортове, правото на участие в женската категория е ограничено до биологични жени.

Допускането до женската категория ще се определя на първо място чрез скрининг за SRY гена, с цел установяване на неговото наличие или отсъствие.

Въз основа на научни доказателства МОК счита, че наличието на SRY гена е постоянна характеристика през целия живот и представлява много точен показател, че даден спортист е преминал през мъжко полово развитие. Освен това МОК счита, че тестването за SRY ген чрез слюнка, натривка от бузата или кръвна проба е неинвазивен метод в сравнение с други възможни подходи.

Спортисти с отрицателен резултат за SRY гена отговарят постоянно на критериите за участие в женската категория. Освен ако няма основание да се счита, че резултатът е грешен, това ще бъде тест, който се прави само веднъж в живота.

С изключение на редки случаи, като атлети с диагноза пълна андрогенна нечувствителност (CAIS) или други редки различия/нарушения в половото развитие (DSD), при които липсват анаболни или повишаващи представянето ефекти на тестостерона, никой спортист с положителен резултат за SRY ген няма право да се състезава в женската категория на събития под егидата на МОК.

Спортисти с положителен резултат за SRY ген, включително XY трансджендър атлети и XY-DSD атлети с чувствителност към андрогени, могат да участват във всички други категории, за които отговарят на условията. Например, те имат право да се състезават в мъжката категория, включително в мъжка позиция в смесени дисциплини, както и в отворени категории или в спортове, в които няма разделение по пол.

По повод политиката президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви:

„Като бивш спортист, силно вярвам в правото на всички олимпийци да участват в честна конкуренция. Политиката, която обявихме, е базирана на науката и е разработена от медицински експерти. На Олимпийските игри дори най-малките разлики могат да бъдат решаващи между победата и загубата. Затова е напълно ясно, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женската категория. Освен това в някои спортове това би било и опасно.

Всеки спортист трябва да бъде третиран с достойнство и уважение, а тестването ще се извършва само веднъж в живота. Необходимо е ясно обучение за процеса и достъп до консултации, както и експертна медицинска помощ.“

Защо беше разработена тази политика?

Администрацията на МОК получи задача да изготви политика за защита на женската категория в олимпийски контекст, която да отразява изводите на Работната група за защита на женската категория, различни консултации на МОК и последните развития, включително в международното право за правата на човека.

Политиката е разработена на базата на широко приетото разбиране, че съществуването на женска категория е необходимо, за да се осигури равен достъп до елитния спорт както за мъжете, така и за жените. Тя е насочена към целите на МОК за равенство, повишаване на олимпийската стойност и по-голяма видимост на женския спорт.

Какви са изводите на работната група?

Работната група анализира най-новите научни данни и стигна до ясен консенсус: мъжкият пол осигурява предимство във всички спортове, които изискват сила, мощ и издръжливост. За да се гарантира честност и безопасност, особено в контактните спортове, допускането трябва да се базира на биологичния пол. Най-точният и най-малко инвазивен метод за това е тестът за SRY гена.

Как беше разработена политиката?

Политиката е резултат от преглед на МОК в периода септември 2024 – март 2026 г., включващ консултации с експерти, международни федерации и спортисти от цял свят.

През септември 2025 г. МОК създаде специална работна група с експерти по спортна наука, ендокринология, трансджендър медицина, спортна медицина, женско здраве, етика и право. Включени бяха и главни медицински лица на международни федерации.

Спортистите също дадоха ключова обратна връзка чрез анкета с над 1100 участници, индивидуални интервюта и обсъждания с Комисията на атлетите към МОК. Консултациите показаха силен консенсус, че честността и безопасността в женската категория изискват ясни, научно обосновани правила.

Политиката е създадена с фокус върху спортистите – с приоритет към тяхното достойнство, здраве, благополучие и безопасност. Трябва да се гарантира поверителност, достъп до психологическа подкрепа и ясна информация за процеса, включително защита на непълнолетните.

Също така се подчертава, че критериите, базирани на биологичния пол, не са оценка за правния пол или половата идентичност на атлетите.

Кой трябва да прилага тази политика?

Политиката трябва да бъде приета от международните федерации и други спортни органи (национални олимпийски комитети, федерации и континентални асоциации) при определяне на правилата за участие в събития под егидата на МОК.

Тя заменя всички предишни позиции на МОК по темата, включително рамката за справедливост, включване и недискриминация въз основа на полова идентичност и вариации в пола.

Важно е да се отбележи, че тази политика не се прилага за любителски или масов спорт, посочват от МОК.