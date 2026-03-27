Легенда на Ливърпул и Уелс отрече твърденията, че страда от деменция

Легендата на Уелс и Ливърпул Джон Тошак отрече твърденията на сина си, че има деменция, съобщи испанският вестник "Ел Мундо". Синът на Тошак, Камерън, който работи като треньор в Бурирам, заяви пред "Дейли Мейл в интервю, публикувано в сряда, че баща му е диагностициран с деменция. Но Тошак и съпругата му отрекоха твърденията, разкривайки, че не са били в контакт с Камерън през последните две години. „Деменция? Все още не“, каза 77-годишният Тошак пред "Ел Мундо", въпреки че призна, че краткосрочната му памет е нарушена след тежка битка с КОВИД в интензивно отделение в Барселона през 2020 г.

Ужасна диагноза за легенда на Ливърпул и Уелс

„Забравих всички голове, които съм пропуснал, но си спомням перфектно тези, които съм вкарал", каза той. Тошак се радва на блестяща кариера, отбелязвайки над 100 гола за Ливърпул, като същевременно печели Купата на европейските шампиони през 1977 г. и осигурявайки три титли от Висшата лига по време на престоя си в клуба между 1970 и 1978 г. След като прекрати кариерата си като играч, той направи солидна треньорска кариера, водейки Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Суонзи Сити, а по-късно е и селекционер на националния отбор на Уелс.