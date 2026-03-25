Ужасна диагноза за легенда на Ливърпул и Уелс

Легендата на Уелс и Ливърпул Джон Тошак е диагностициран с деменция, съобщи синът му Камерън, цитиран от Ройтерс. 77-годишният бивш нападател се радваше на блестяща кариера, отбелязвайки над 100 гола за Ливърпул, като спечели Купата на европейските шампиони през 1977 г. и осигури три титли от Висшата лига по време на престоя си в клуба между 1970 и 1978 г. Тошак също така записа 40 мача за Уелс по време на международната си кариера. След като прекрати кариерата си като играч, Тошак изгради солидна треньорска кариера, поемайки клубове, включително Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Суонзи Сити, а по-късно ръководеше националния отбор на Уелс.

„Това е ужасна болест“, каза Камерън пред вестник Daily Mail. „Виждаме го в краткосрочната памет – говоря с него през повечето дни и ако си говорим следобед, може да не си спомни, че сме говорили и сутрин.“ Камерън, който работи като треньор в Бурирам, каза, че футболният ум на баща му остава остър. „Ако го попитам за дните в Ливърпул“, или Сосиедад, или Мадрид, детайлите са невероятни“, добави той. „Онзи ден ми разказваше за мач на Реал Мадрид срещу Милан на Ариго Саки и как точно е променил халфовата си линия, за да се справи с нападателя Марко ван Бастен. Мачът можеше да е бил вчера, паметта му беше толкова ясна.“

Двама от Премиър лийг влизат в плановете на Манчестър Юнайтед за лятна селекция

