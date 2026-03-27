Хорхе Мартин: Сега съм по-добър в сравнение с 2024, уикендът в Бразилия беше тежък

Пилотът на Априлия Хорхе Мартин призна, че "изпитва болки“ след състезанието в Бразилия, но е категоричен, че сега е по-добър пилот в сравнение с 2024 година, когато стана световен шампион в MotoGP.

Миналата година състезателният уикенд на "Пистата на Америките" (COTA) беше едно от многото събития, които Мартин пропусна заради контузии, а последвалата операция лиши бившия световен шампион и от ключови предсезонни тестове.

Въпреки това, след две класирания в топ пет в откриващия кръг в Тайланд, последва двоен подиум в Гояния, където той оформи мечтан двоен успех за Априлия, като финишира втори зад съотборника си Марко Бедзеки в неделя.

„Няма по-добър начин да започна сезона. Толкова съм благодарен на Априлия, на лекарите, на всички - заяви Мартин пред MotoGP.com в четвъртък в Тексас. - „Но, честно казано, усещам известна болка след Бразилия. Мисля, че състезанията в два поредни уикенда не са най-доброто за мен.“

„Така че да видим как тялото ми ще реагира на първите обиколки тук, в Остин. Това е доста физическо и изискващо трасе.“

Разсъждавайки върху настоящото си ниво в сравнение с шампионската си кампания през 2024 с Прамак Дукати, Мартин вярва, че е направил още една крачка напред.

„Винаги се опитвам да се подобрявам по време на кариерата си, така че мисля, че сега съм по-добър пилот, отколкото бях през 2024. Това е сигурно. Но нивото винаги се покачва, а мотоциклетите се подобряват“, каза Мартин.

„За мен очакванията са същите като в първите кръгове – самото завършване вече е добра цел, както и спечелването на точки.“

„Това ще бъде важно в края на сезона. Така че ще се опитам да не прекалявам и да върна мотора у дома.“

Мартин започва този уикенд на второ място в световния шампионат, на единадесет точки зад Бедзеки.

