Куартараро обясни защо изостана толкова в Бразилия

Пилотът на Ямаха Фабио Куартараро заяви, че пропадането му от четвърта позиция на старта до далечното 16-о място в Гран При на Бразилия в MotoGP се дължи на проблем със задната гума.

Световният шампион за 2021 изненада всички в квалификацията в Гояния, когато изведе мотоциклета на Ямаха с новия V4 двигател до най-добрата му стартова позиция досега – четвърта. Това се случи само седмици, след като в Тайланд той бе на 0,899 секунди от успешно излизане от първата фаза на квалификацията.

It’s not every day that a #MotoGP World champ gives you a tour around Goiania at 200km/h 🥵💨#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/3r0KuZfRTd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2026

Впоследствие Куартараро обясни, че проблем със задната гума му е попречил още от самото начало на състезанието.

„Да, честно казано, имахме проблем със задната гума - сподели той. - От самото начало нямах никакво сцепление. Още в загряващата обиколка усетих, че нещо не е наред. Понякога се случва, но за съжаление тук се случи на нас. Беше трудно.“

Той добави: „Стартът не беше толкова добър, колкото вчерашния, а с по-дългите предавки изпитваме повече затруднения по отношение реализирането на мощността.“

Малко преди началото на надпреварата директорът на състезанието обяви, че то ще бъде съкратено от 31 на 23 обиколки поради проблеми с настилката на завои 11 и 12. Куартараро смята, че пилотите е трябвало да бъдат предупредени поне 10 минути по-рано за промяната, за да имат време да сменят гумите си.

„Разбрахме това само пет минути преди старта - обясни той. - Беше гранично решение, взето в последния момент, но за мен беше ясно, че ще сложа меката гума. Може би и други, знаейки, че състезанието е съкратено от 31 на 23 обиколки, също биха избрали меката гума. Бих казал, че да ни информират 10 минути по-рано щеше да е правилният момент."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages