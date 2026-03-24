  3. Куартараро обясни защо изостана толкова в Бразилия

Куартараро обясни защо изостана толкова в Бразилия

  • 24 март 2026 | 16:18
Пилотът на Ямаха Фабио Куартараро заяви, че пропадането му от четвърта позиция на старта до далечното 16-о място в Гран При на Бразилия в MotoGP се дължи на проблем със задната гума.

Световният шампион за 2021 изненада всички в квалификацията в Гояния, когато изведе мотоциклета на Ямаха с новия V4 двигател до най-добрата му стартова позиция досега – четвърта. Това се случи само седмици, след като в Тайланд той бе на 0,899 секунди от успешно излизане от първата фаза на квалификацията.

Дукати: Не може вечно да разчитаме на Марк Маркес да компенсира недостатъците ни

Впоследствие Куартараро обясни, че проблем със задната гума му е попречил още от самото начало на състезанието.

„Да, честно казано, имахме проблем със задната гума - сподели той. - От самото начало нямах никакво сцепление. Още в загряващата обиколка усетих, че нещо не е наред. Понякога се случва, но за съжаление тук се случи на нас. Беше трудно.“

Той добави: „Стартът не беше толкова добър, колкото вчерашния, а с по-дългите предавки изпитваме повече затруднения по отношение реализирането на мощността.“

В Дукати очакват да имат 6 мотора в MotoGP и догодина

Малко преди началото на надпреварата директорът на състезанието обяви, че то ще бъде съкратено от 31 на 23 обиколки поради проблеми с настилката на завои 11 и 12. Куартараро смята, че пилотите е трябвало да бъдат предупредени поне 10 минути по-рано за промяната, за да имат време да сменят гумите си.

„Разбрахме това само пет минути преди старта - обясни той. - Беше гранично решение, взето в последния момент, но за мен беше ясно, че ще сложа меката гума. Може би и други, знаейки, че състезанието е съкратено от 31 на 23 обиколки, също биха избрали меката гума. Бих казал, че да ни информират 10 минути по-рано щеше да е правилният момент."

MotoGP в Бразилия: Разпадащ се асфалт, камъчета удрят пилотите
Снимки: Gettyimages

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

В Япония: Нюи е виновен за хаоса в Астън Мартин

Алонсо все още не знае колко време ще е нужно на Астън Мартин да реши проблемите си

Деймън Хил: И титлата няма да гарантира мястото на Ръсел в Мерцедес

Михаел Шумахер е абсолютният господар на "Сузука" във Формула 1

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

