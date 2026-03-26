Маркес ще се опита да прекъсне серията на Бедзеки на една от любимите си писти

Марко Бедзеки се намира в най-добрата серия в своята кариера в MotoGP, като италианецът спечели последните четири неделни състезания в кралския клас, в които той беше начело във всяка една състезателна обиколка.

Марко Бедзеки вече има повече от 100 последователни обиколки начело в MotoGP

Този уикенд обаче керванът на MotoGP се насочва към „Пистата на Америките“ край Остин, където Бедзеки ще има тежката задача да се пребори с Марк Маркес на едно от любимите трасета на световния шампион. Испанецът е най-успешният пилот на тексаската писта, на която той има общо седем победи, но последната от тях беше постигната през 2021 година, когато Маркес все още беше пилот на Хонда.

През 2022 испанецът финишира шести, след като направи много слаб старт и реално беше последен след първия завой. След това през 2023 той не участва в Остин заради контузията, която получи на старта на сезона в Португалия. През последните две години, вече с Дукати, Маркес не стигна до финала в Тексас, след като допусна грешки, но и в двата случая те дойдоха, когато той беше начело на колоната и имаше реален шанс да се бори за победата, което доказва, че „Пистата на Америките“ наистина е една от любимите на испанеца.

Дукати: Не може вечно да разчитаме на Марк Маркес да компенсира недостатъците ни

Именно поради тази причина за него ще бъде много важно този уикенд той да задава темпото, а не да бъде в догонваща позиция, най-вече в неделното състезание. В противен случай, ако инициативата отново бъде в ръцете на Бедзеки и Априлия, Маркес и Дукати ще трябва да се замислят сериозно за начина си на работа през 2026 година.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Снимки: Gettyimages