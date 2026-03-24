Педро Акоста разкри изненадващата слабост на KTM

Пилотът на KTM Педро Акоста заяви, че максималната скорост „е това, което ни липсва най-много“ в ранните етапи на сезон 2026 в MotoGP, което го кара да се притеснява за предстоящата Гран При на САЩ.

През последните години KTM си спечели репутацията на отбора с най-бързия мотоциклет в MotoGP, като Брад Биндър дори постави нов рекорд за максимална скорост на „Муджело“ през 2023.

Time to have your say! 📥



Vote for the best overtake from the #BrazilianGP 🇧🇷 👇 pic.twitter.com/MoNwLDTjR6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2026

Сега обаче Педро Акоста посочва именно това като ключова слабост за KTM след седмото си място в Гран При на Бразилия, което доведе до загуба на лидерската му позиция в шампионата за сметка на Марко Бездеки от Априлия.

Данните от измерването на скоростта през уикенда в Бразилия показват, че най-бързият мотоциклет на KTM, този на Акоста, е достигнал 342,8 км/ч в сравнение с 348,3 км/ч за Марк Маркес с Дукати. Единствено мотоциклетът на Ямаха е била по-бавен от KTM в Бразилия, като най-добрата скорост на V4 M1 е била 341,7 км/ч.

„Максималната скорост е това, което ни липсва най-много - каза Акоста след състезанието. - Когато не можеш да изпреварваш или да се задържиш във въздушната струя, всичко става по-трудно."

Той добави: „Мисля, че извлякох максимума от това, с което разполагам, но съм наясно, че и в Остин ще бъде тежко заради двете дълги прави.“

Акоста беше един от няколкото пилоти, които използваха мека задна гума, след като състезателната дистанция беше съкратена от 31 на 23 обиколки поради проблеми с настилката на завои 11 и 12. В крайна сметка този риск се оказа достатъчен само за седмо място на финала.

„Когато видях, че състезанието е съкратено, реших да сложа меката гума - каза той. - Мисля, че проработи, въпреки че ни липсва много скорост. В крайна сметка само Хорхе Мартин ме изпревари в завой, в зона на спиране, така че това е нещо, върху което трябва да работим."

След като спечели само една точка от спринта в Бразилия, Акоста вече е трети в класирането, на 14 точки зад новия лидер Бедзеки. Това е рязък обрат в сравнение със старта на кампанията в Тайланд за пилота на KTM, който тогава постигна първа победа в спринт и завърши втори в основното състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages