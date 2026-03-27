Индонезийски килим чака "лъвовете" на GBK

Слушай на живо: Соломонови острови - България

Отличен терен чака националните отбори на България и Соломонови острови за първия мач от турнира FIFA Series 2026. "Лъвовете" и "бонитос", както казват на островитяните, излизат на стадион "Гелора Бунг Карно" в спор за място на финала, като първият съдийски сигнал ще прозвучи в 10:30 часа българско време.

Съоръжението в Джакарта, построено преди над 60 години, разполага с топ терен, което не остана незабелязано и от българските национали, които имаха възможност да се разходят по игрището в сряда вечер.

През последните два дни нашите и останалите участници в състезанието тренираха в различни спортни комплекси, с цел запазването на тревната настилка на GBK, където трябва да се изиграят и четирите мача. По-късно днес Индонезия посреща Сейнт Китс и Невис в другия полуфинал, след което загубилите и победителите в двете битки ще определят подреждането от първо до четвърто място.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия