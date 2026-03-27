Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Индонезийски килим чака "лъвовете" на GBK

Индонезийски килим чака "лъвовете" на GBK

  • 27 март 2026 | 04:03
  • 785
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Соломонови острови - България

Отличен терен чака националните отбори на България и Соломонови острови за първия мач от турнира FIFA Series 2026. "Лъвовете" и "бонитос", както казват на островитяните, излизат на стадион "Гелора Бунг Карно" в спор за място на финала, като първият съдийски сигнал ще прозвучи в 10:30 часа българско време.

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Съоръжението в Джакарта, построено преди над 60 години, разполага с топ терен, което не остана незабелязано и от българските национали, които имаха възможност да се разходят по игрището в сряда вечер.

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

През последните два дни нашите и останалите участници в състезанието тренираха в различни спортни комплекси, с цел запазването на тревната настилка на GBK, където трябва да се изиграят и четирите мача. По-късно днес Индонезия посреща Сейнт Китс и Невис в другия полуфинал, след което загубилите и победителите в двете битки ще определят подреждането от първо до четвърто място.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 27 март 2026 | 04:17
  • 1329
  • 0
  • 27 март 2026 | 03:55
  • 905
  • 0
  • 26 март 2026 | 19:45
  • 1704
  • 0
  • 26 март 2026 | 18:51
  • 4586
  • 1
  • 26 март 2026 | 18:21
  • 11657
  • 8
  • 26 март 2026 | 17:11
  • 1224
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 27 март 2026 | 04:17
  • 1329
  • 0
  • 27 март 2026 | 00:36
  • 37495
  • 12
  • 26 март 2026 | 23:37
  • 17214
  • 3
  • 27 март 2026 | 00:05
  • 17090
  • 32
  • 26 март 2026 | 20:59
  • 16793
  • 9
  • 26 март 2026 | 18:25
  • 4442
  • 4