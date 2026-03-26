  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Две титли за българските представители в първия ден на турнира "Дан Колов - Никола Петров"

Две титли за българските представители в първия ден на турнира "Дан Колов - Никола Петров"

  • 26 март 2026 | 22:19
Две титли за българските представители в първия ден на турнира ”Дан Колов - Никола Петров"

Българските борци спечелиха две титли в първия ден на 63-тото издание на международния турнир „Дан Колов – Никола Петров“, който се провежда в зала "Колодрума" в Пловдив. Те бяха завоювани от Ахмед Батаев в свободния стил и от Светослав Николов в класическия.

Батаев бе над всички при 92-килограмовите на свободния стил, след като на финала се наложи и над турчина Фатих Алтънбаш с 5:2. Преди това европейският шампион от 2022-а година постигна още три победи – над Станислав Дамяновски (България) с 10:0, над Сюлейман Карадениз (Турция) с 3:1, а на полуфинала преодоля и Мохамед Алиев от Украйна с 9:3.

В свободния стил бронз взеха още Стилиян Илиев (61) и Енгин Исмаил (79).

Станка Златева похвали Пловдив за домакинството на "Дан Колов - Никола Петров"

При класиците шампион стана Светослав Николов, който на финала при 82-килограмовите преодоля Володимир Яковлев от Украйна – 3:1. Преди това Николов стартира с успех срещу друг украинец - Микита Политаев с 6:1, а на полуфинала взе победа срещу бронзовия медалист от световни и европейски първенства Айк Мнацаканян - 3:2.

Сребро при класиците взе Божидар Лазаров (63) след загуба от Енес Башар от Турция с 0:9.

От българските представители в класическия стил с бронз в първия ден на турнира се окичиха още Стефан Григоров (55 кг), Християн Иванов и Кристин Петров при 63-килограмовите, както и Петър Горняшки (72).

При жените Виктория Бойнова също взе бронзово отличие в категория до 59 кг.

Рекорден интерес към 63-тото издание на "Дан Колов - Никола Петров"

В петък турнирът продължава с останалите категории - 57-65-74-86 кг в свободния стил, 77-87-97-130 при класиците и 57-62-68-76 кг при жените.

България ще бъде представена от Семен Новиков (87) и Кирил Милов (97) при класиците, Микяй Наим (65) и Радомир Стоянов (86) в свободния стил, както и Биляна Дудова (62) и Юлияна Янева (68) при жените.

Срещите започват от 10:30 часа. Входът за зрителите е свободен.

Снимка БФ Борба

