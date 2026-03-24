Рекорден интерес към 63-тото издание на "Дан Колов - Никола Петров"

Рекорден интерес към 63-тото издание на международната надпревара "Дан Колов - Никола Петров" отбелязват от Българската федерация по борба (БФБорба).

"Ръководството на БФБорба с огромно удовлетворение съобщава, че за 63-тото издание на престижния международен турнир "Дан Колов - Никола Петров" са потвърдени близо 320 участници от 24 държави", информираха от централата.

Състезанието ще се проведе от 25 до 28 март в зала "Колодрума" в Пловдив.

В сравнение с миналогодишното издание на турнира ръстът на участниците е със 74%, а на държавите - със 100%. Този впечатляващ скок в мащаба на турнира подчертава нарастващия му престиж в международния календар на United World Wrestling (UWW) и успешното му преместване в по-голямата и модерна зала "Колодрума". Очаква се участие на силни национални отбори, включително от традиционните сили в борбата, както и завръщане или дебют на нови държави.

Сред потвърдените участници са и над 80 български борци, които ще защитават домакинския статут пред родна публика. Жребият ще се тегли на 25 март, а схватките ще се проведат на три тепиха.

"Този рекордно висок брой участници е ясен знак, че "Дан Колов - Никола Петров" се утвърждава като едно от най-привлекателните международни състезания в началото на сезона. Благодарим на всички федерации, които приеха поканата ни, и каним любителите на борбата в Пловдив", заявиха още от ръководството на БФБорба.