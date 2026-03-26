Станка Златева похвали Пловдив за домакинството на "Дан Колов - Никола Петров"

  • 26 март 2026 | 19:51
Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева изрази задоволство от условията, които имат участниците в 63-тото издание на международния турнир "Дан Колов - Никола Петров". Надпреварата бе официално открита днес и за първи път в историята се провежда в зала "Колодрума" в града под тепетата.

На церемонията по откриването присъстваха още заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, директорът на отдел "Спорт и младежки дейности" към община Пловдив - Руси Чернев, както и председателят на Армейски спортен клуб по борба (АСКБ) "Тракиец" - Данаил Димитров.

Станка Златева обърна внимание на рекордния брой участници на турнира - близо 320 състезатели от 24 държави.

"И друг път е имало много участници, но имаше един момент, когато турнирът се правеше на неподходящи дати и се засичаше с други големи турнири. Сега се съобразихме и може би това допринесе да има толкова много хора. По този начин си правим проверка за Европейското първенство", коментира Златева и благодари за съдействието при организацията на надпреварата.

"Искам да благодаря на Пловдив за подкрепата и организацията. Няколко пъти вече работим заедно. Виждате, че тук нещата се случват на ниво и има условия. Залата е прекрасна. Надявам се да няма забележки. Мисля, че и занапред ще работим заедно", каза още председателят на българската федерация по борба.

Общо 84 български борци са заявени за участие в турнира, който продължава до събота. Входът за зрителите е свободен.

