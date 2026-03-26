  3. Дейна Уайт потвърди кога ще се завърне Ислам Махачев

Дейна Уайт потвърди кога ще се завърне Ислам Махачев

  • 26 март 2026 | 18:07
Дейна Уайт потвърди кога ще се завърне Ислам Махачев

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт очаква Ислам Махачев да се бие скоро, но не толкова бързо, колкото някои може би се надяват.

Мениджърът на Махачев, Али Абделазиз, наскоро заяви пред TMZ, че шампионът на UFC в полусредна категория е бил готов да защити титлата си срещу Илия Топурия през юли, преди плановете да се променят. Уайт обаче бързо оспори твърдението, че някога е имало планове Махачев да се бие през този месец, като отговори на публикация в Instagram на FREAK MMA с думите: „Не е вярно. Август е.“

Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

Това би означавало, че първата защита на титлата на Махачев в полусредна категория ще се състои на все още необявеното събитие UFC 330, а не на UFC 329, за което се говори, че ще се проведе на 11-и юли като част от тазгодишната "Международна седмица на ММА" в Лас Вегас.

Според Абделазиз и Уайт, Махачев е извън строя поради контузия на ръката, която също му е попречила да бъде част от историческото събитие на UFC в Белия дом на 14 юни, оглавено от съперника на Махачев – Топурия. Шампионът в лека категория често призоваваше за супердвубой с Махачев. Уайт обаче твърди, че двубой между двамата никога не е бил обмислян за събитието в Белия дом. Топурия ще се изправи срещу временния шампион Джъстин Гейджи в обединителен мач за титлата в лека категория през юни.

Дейна Уайт обяви главните битки за събитията преди галата в Белия дом

Все още остава загадка срещу кого ще се бие Махачев. Иан Мачадо Гари непрекъснато води кампания за своя шанс срещу Махачев, а непобеденият Майкъл Моралес и бившият шампион в полусредна категория, Камару Усман, също остават сред възможните опоненти.

