Дейна Уайт обяви главните битки за събитията преди галата в Белия дом

Програмата на UFC до голямото събитие UFC Белия дом вече е напълно ясна.

В четвъртък изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви поредица от нови двубои и събития, които ще се проведат през следващите три месеца и ще достигнат своята кулминация с UFC Белия дом на 14 юни.

Най-голямата новина от Уайт беше потвърждението, че UFC 328 ще се състои на 9 май в "Prudential Center" в Нюарк, Ню Джърси. Главен мач на вечерта ще бъде битка за титлата в средна категория между Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд. Подглавният двубой ще противопостави Александър Волков и Уолдо Кортес-Акоста. Картата включва още интригуващ сблъсък между Шон Брейди и Хоакин Бъкли, реванш между Ян Блахович и Богдан Гусков, както и битка в лека категория между Кинг Грийн и Джереми Стивънс.

Хамзат Чимаев срещу Шон Стрикланд в Ню Джързи

Седмица по-късно UFC се завръща в APEX за UFC Vegas 117. Главният двубой ще бъде среща в категория перо между Арнолд Алън и намиращия се в серия от победи Мелкизаел Коста. Алън загуби три от последните си четири битки, като последно отстъпи с решение на Жан Силва на UFC 324 през януари.

Коста е в серия от шест поредни победи, като през февруари нокаутира Дан Иге в Хюстън.

Две седмици след UFC Vegas 117 организацията се завръща в "Galaxy Arena" в Макао за събитие от типа Fight Night. Главният двубой ще бъде зрелищен сблъсък в категория петел между поставения под номер 5, Сонг Ядонг, и бившия шампион в категория муха Дейвисон Фигередо. Сонг допусна загуба с единодушно съдийско решение от Шон О'Мали на UFC 324, докато Фигередо също се би на същото събитие, където загуби с решение от Умар Нурмагомедов.

Седмица по-късно UFC ще се завърне в Лас Вегас и APEX за последен път преди UFC Белия дом. Галавечерта UFC Vegas 118 ще бъде оглавена от двубой в полусредна категория между бившия шампион Белал Мохамед и изгряващия претендент Габриел Бонфим. В момента Мохамед е в серия от две поредни загуби, като последно отстъпи на Иан Мачадо Гари на UFC Катар миналия ноември. Бонфим пък има четири поредни победи, като наскоро нокаутира Ранди Браун в главния мач на UFC Vegas 111.

Уайт също така разкри, че е намерен заместник за Бенеил Дариуш. Първоначално Дариуш трябваше да се бие с Мануел Торес на UFC 327 на 11 април в Маями, но по-рано тази седмица Торес се оттегли от двубоя. Сега Дариуш ще се бие седмица по-късно в Австралия, където ще се изправи срещу Куилън Салкилд в подглавния мач на UFC Пърт. В момента Дариуш е номер 12 в ранглистата на лека категория и допусна загуба с нокаут от Беноа Сен Дени на UFC 322.

Салкилд, от своя страна, има четири поредни победи в октагона, като последно нокаутира Джейми Мъларки на UFC 325 по-рано тази година.