Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

Очаква се Ислам Махачев да защитава титлата си в UFC това лято, като според неговия мениджър, Али Абделазиз, потенциален супер-двубой с шампиона в лека категория, Илия Топурия, никога не е бил близо до осъществяване.

В разговор с TMZ агентът разкри, че от организацията са се свързали с него, за да проучат възможността, но са променили плановете си, преди той дори да успее да предаде офертата на шампиона в полусредна категория. В крайна сметка Топурия ще обедини поясите в лека категория на 14 юни срещу временния шампион Джъстин Гейджи, който също е клиент на Абделазиз.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

„Обадиха ми се за двубой между Илиа и Ислам“, каза Абделазиз. „Беше по средата на деня, Ислам спеше, а аз бях развълнуван. Малко след това обаче ми се обадиха отново и казаха: „Няма значение, битката няма да се състои“. Това се случи още преди да съм говорил с Ислам.“

Мениджърът на Топурия, Малки Кава, наскоро заяви, че не са харесали предложените от UFC. Абделазиз от своя страна коментира, че това е тактика за избягване на битката.

„Знам, че има много начини да откажеш двубой“, каза Абделазиз. „Мога да кажа: „Ще се бия с Франсис Нгану, дайте ми 50 милиона долара“, нали? Не обвинявам никого, че се опитва да изкара възможно най-много пари, защото вярвам, че Илиа срещу Ислам е най-голямата битка, която UFC може да организира. Мисля, че този двубой трябва да се случи тази година. Но от друга страна, наистина ли Илиа го иска? Защото ако го искаше, трябваше да се случат две неща. Трябва да оваканти титлата си в лека категория – не мисля, че искаше да го направи и не го виня, защото току-що я спечели. Но всички останали го направиха и той не е нищо специално.“

„Освен това той иска да му се плати много. Не мога да го упрекна за това. Но също така мога да назова определени суми, за да откажа UFC. Могат ли от UFC да си го позволят? Разбира се, те имат много пари. Могат да платят каквито суми поискат, ако наистина искат битката. Но в действителност дори не стигнах до Ислам“, добави той.

Според Абделазиз е имало вариант Топурия да бъде лишен от пояса и да се организира двубой между Гейджи и Арман Царукян за безспорната титла, ако Топурия беше отказал мача.

„Той щеше да се бие с Арман Царукян за безспорната титла“, каза Абделазиз. „Това ми беше казано от UFC. Не знам какви са били сумите, но също така не виня Илиа и неговия екип, че се опитват да изкарат възможно най-много пари. Разбирам го. Но това е истината.“

Мениджърът на Махачев заяви, че след този кратък разговор UFC са поели в друга посока, планирайки защита на титлата в полусредна категория за средата на годината.

„След това на Ислам му беше предложен друг двубой в полусредна категория, който да бъде главно събитие. Ислам каза: „Хей, нека го направим през юли“, разказа Абделазиз. „Той има някои ангажименти, Дейна [Уайт] говори за това. Но мога да ви кажа следното: ако тази битка беше предложена през юни, Ислам щеше да я приеме, дори и да беше на един крак. Но така или иначе, Ислам вече има уреден двубой за лятото. Имаме мач за претендент №1 в полусредна категория срещу някого. Сделката вече е сключена и UFC вероятно скоро ще я обяви.“

Все още не е ясно кой ще бъде първият претендент за титлата на Махачев в категория до 77 кг. Джак Дела Мадалена е настоящият №1 в официалната ранглиста на UFC, но той току-що загуби пояса от Махачев и е предвиден да се изправи срещу Карлос Пратес на 2 май в Пърт, Австралия. Най-вероятните варианти са Иан Мачадо Гари или Майкъл Моралес, докато бившият шампион Камару Усман е с по-малки шансове за двубой за титлата.