Джейсън Фъргюсън планира национална академия в Англия

Председателят на WPBSA Джейсън Фъргюсън заговори за възможността за създаване на национална академия по снукър в Англия, което може да увеличи шансовете за развитие на млади таланти в страната.

Фъргюсън направи изявлението по време на обявяването тази седмица, че Световното първенство ще остане в „Крусибъл“ в Шефилд поне до 2045 г. Имаше предположения, че най-големият турнир в спорта може да се премести в чужбина след изтичането на предишния договор с „Крусибъл“ през 2027 г., но бъдещето на събитието в Шефилд вече е гарантирано за обозримото бъдеще.

Сега председателят на Световната асоциация по професионален билярд и снукър иска да насочи вниманието към създаването на национална академия, като е възможно тя също да бъде базирана в Шефилд.

Споразумението за запазване на Световното първенство в „Крусибъл“ включва финансиране от 35 милиона паунда от местната и централната власт, което според него е положителен знак за бъдещето на допълнителни проекти в снукъра.

„Национална академия за националния управляващ орган е нещо, към което съм силно привързан – да привлечем младите деца във Великобритания и да им дадем елитна тренировъчна програма, каквато според мен заслужават“, каза Фъргюсън в „Крусибъл“. „Това определено е проект на хоризонта. Ще работим с English Partnership, която е отделен орган от нас, по този проект.

Виждам също възможност за по-нататъшно развитие в общността – чрез програми в училищата, университетите. Дори може да стигнем до производство, работейки съвместно с университетите. В този град имаме развито модерно производство.

Това е страхотно място за база на снукъра. Мисля, че ще бъде тук още дълго време и се надявам да е така. Надявам се да бъде тук завинаги.“

Въпреки че редица от най-големите турнири все още се провеждат във Великобритания, съществува притеснение относно бъдещето на британските снукър играчи.

Малко от най-обещаващите млади играчи както в професионалния, така и в аматьорския снукър са от Великобритания, докато Китай произвежда голяма част от най-добрите таланти в спорта, а Източна Европа също става все по-плодотворен регион.

Фъргюсън се надява, че националната академия може да помогне за възраждането на потока от млади играчи във Великобритания.

„Виждаме много млади китайски играчи да навлизат. Китай инвестира сериозно в масовия спорт“, каза той. „Имаме национална академия в Пекин – на WPBSA. Тази академия създаде играчи като Джао Синтонг. Това работи – инвестициите в масовия спорт дават резултат.

Виждаме сериозни инвестиции и в много други спортове – в подготовка, чрез UK Sport, водеща до олимпийски медали. Фактът, че ние сме малко встрани от тези мултиспортни игри, означава, че не получаваме същото ниво на уважение. Това, което се случва с обявяването в „Крусибъл“, е фундаментална промяна в отношението на правителството към това кои спортове са важни за хората.

Нашият спорт има значение за хората в тази страна и по света и това вече е широко признато. Виждам това като началото на това, което е възможно.

С години се борим да създадем проекти със Sport England. Започваме да получаваме това уважение. Знаем, че можем да постигаме резултати.

Изградихме глобален спорт почти от нищото. В началото управлявахме този спорт с минимални средства. Дори преди 15 години, когато поех ръководството на организацията, ресурсите и приходите ни бяха толкова малки, че половината от нас работеха доброволно, за да поддържат нещата.“