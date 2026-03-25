Снукър звездите се радват, че Световното остава в "Крусибъл"

World Snooker Tour обяви, че е постигнато дългосрочно споразумение с градския съвет на Шефилд – с помощта и на правителството на Великобритания – Световното първенство да остане в „Крусибъл“ до 2045 г., с опция за удължаване до 2050 г.

Като част от сделката емблематичното място ще премине през значителни строителни дейности по-късно през това десетилетие, за да бъдат подобрени съоръженията му и арената да бъде преструктурирана така, че потенциално да се добавят още 500 места за зрители.

Очаква се обновяването да се извърши след Световното първенство по снукър през 2028 г., което означава, че турнирът ще трябва временно да се премести другаде, докато текат ремонтните дейности. Засега все още няма информация къде ще бъде резервното място за провеждане.

Няколко от големите звезди на снукъра вече изразиха мнението си за огромната новина, включително седемкратният световен шампион Стивън Хендри.

Великият шотландец – който все още държи рекордна серия от 29 поредни победи в „Крусибъл“ между 1992 и 1997 г. – заяви: „Просто няма друго място като „Крусибъл“, нито друго, което да може да пресъздаде тази атмосфера или това усещане за история. Това винаги беше любимото ми място за игра и все още обичам да ходя в Шефилд. Изключително съм щастлив, че оставаме там в дългосрочен план.“

Настоящият крал на „Крусибъл“ Джао Синтонг влезе в историята миналата година, когато стана първият състезател от Азия, спечелил световната професионална титла по снукър. Той технически го направи и като аматьор, започвайки още от първия квалификационен кръг.

Джао, както и много други чуждестранни играчи от професионалния тур, през последните години е направил Шефилд свой дом и база за тренировки. 28-годишният състезател също е много доволен, че Световното първенство по снукър остава в града.

Той каза: „Много съм щастлив, защото обичам „Крусибъл“. Това е много специално място и всички китайски играчи искат да играят там. Шефилд се превърна в мой дом във Великобритания и е известен по целия свят като дома на снукъра. Много се радвам, че работим заедно, за да запазим Световното първенство в този град.“

Шампионът от 2010 г. австралиецът Нийл Робъртсън написа в социалните мрежи: „Уау, невероятна новина“, докато трикратният шампион Марк Уилямс – който миналата година стана най-възрастният финалист в историята на Световното първенство – също написа онлайн: „Перфектно, (Световното) никога не бива да напуска това място.“

Министър-председателят на Обединеното кралство сър Киър Стармър изигра голяма роля за постигането на този дългосрочен ангажимент, който ще запази най-големия турнир в снукъра в „Стоманения град“ за следващите няколко поколения.