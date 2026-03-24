Световното по снукър остава в Шефилд поне до 2045-а

Световното първенство по снукър ще остане в "Крусибъл" в Шефилд след знаково дългосрочно споразумение между World Snooker Tour и Общинския съвет на Шефилд. Новата сделка ще гарантира, че снукърът ще остане в Шефилд поне до 2045 година, с опция за удължаване до 2050-а.

Отделно се разработват планове за преобразяване на театър „Крусибъл“, като най-известната арена в снукъра ще се възползва от мащабна реконструкция, включително възможност за добавяне на до 500 допълнителни места в конфигурация „in the round“, както и други съществени подобрения, сред които по-добри условия за зрителите.

Шампионатът ще продължи да се провежда в „Крусибъл“ в сегашния му вид до 2028 година. По време на планираното преустройство се очаква турнирът временно да бъде домакинстван на алтернативно място, преди да се завърне в преобразения „Крусибъл“.

Споразумението отразява ангажимент на ниво цял град, като гарантира, че Шефилд и неговите партньори ще продължат да се възползват от дългосрочното бъдеще на снукъра в града.

От културни институции като театър "Шефилд" до спортни съоръжения като English Institute of Sport, както и бизнеса в централната част на града, сделката подкрепя постоянните икономически и репутационни ползи, докато спортът продължава да разширява своята глобална аудитория и популярност.

Водещото събитие в снукъра за първи път се проведе в „Крусибъл“ през 1977 година, а догодина ще отбележи своята 50-годишнина на емблематичното място. Настоящото споразумение е в сила до 2027 година, а вече са договорени принципите на нова дългосрочна рамка, която да гарантира, че едно от най-големите спортни събития в света ще остане в традиционния си дом.

Тазгодишното световно първенство ще се проведе от 18 април до 4 май, когато 16-те най-добри играчи в света и 16 квалификанти ще се съберат, за да се борят за трофея, за който за първи път се е играло през 1927 година, както и за голямата награда от 500 000 паунда. Събитието има глобална кумулативна аудитория от 771 милиона души.

Председателят на WST Стив Доусън заяви: „Това е новината, която играчите и феновете по целия свят чакаха и се надяваха да чуят. Тя идва след години на близки преговори с Общинския съвет на Шефилд и правителството на Обединеното кралство и сме щастливи, че постигнахме това мащабно споразумение.

Бих искал да благодаря на нашите партньори, защото споделихме една визия, която продължава прекрасната връзка между снукъра и Шефилд. Мога да си представя как отново влизам в тази арена, когато планираната трансформация бъде завършена, и виждам нещо още по-великолепно.“

Президентът на Matchroom Sport Бари Хърн каза: „Повече от 50 години промотирам спорт по целия свят, но няма зала на тази планета, която да означава повече за мен от „Крусибъл“. Изключително щастлив съм, че след дълъг период на срещи и разговори най-сетне постигнахме споразумение Световното първенство да се провежда в своя исторически дом – „Крусибъл“. Благодаря на Общинския съвет на Шефилд за цялата им усилена работа, с която гарантираха, че този велик турнир ще остане в своя духовен дом.“

Премиерът Киър Стармър заяви: „Тук, във Великобритания, имаме дълбоко културно и спортно наследство – спортът, изкуството и културата са най-доброто от нас. Те са това, което ни кара да се гордеем не само със страната си, но и с местата, от които идваме.

Наскоро имах удоволствието да посетя Шефилд, домът на най-стария футболен клуб в света, за да насърча партньорите да подкрепят мащабното обновяване на емблематичния театър „Крусибъл“, така че спортът и културата да продължат да процъфтяват в този град.

Радвам се на днешното потвърждение, че театърът и градът ще останат домакини на прочутото Световно първенство по снукър поне през следващите две десетилетия.“