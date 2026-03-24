Даниел Димов: Познавам Черно море, готов съм за следващата стъпка

Бившият капитан на Черно море Даниел Димов коментира публикациите в медиите, че ще заеме ръководна позиция в клуба, като разпространи свое изказване.

"Аз съм извървял пътя в този клуб от самото начало - от детските терени, през юношеските години, до мъжкия футбол. Познавам Черно море отвътре и то не само като структура, а като място, което изгражда характери. Това е клуб, с който съм дълбоко свързан.

През последните години от кариерата си съзнателно започнах да гледам отвъд ролята си на играч, защото знаех, че искам да продължа да бъда във футбола и след края, но не и като треньор. Интересувам се активно от развитието на целия клуб, особено на детско-юношеската школа, където се полагат основите. Водил съм разговори с хората на терен относно липсите, нуждите и това какво може да бъде направено по-добре", започна Димов.

"Воден от тази мисъл, успоредно с футбола завърших бакалавърската си степен и сега, след края на кариерата си, продължавам с магистратура по спортен мениджмънт, защото вярвам, че желанието и амбицията трябва да бъдат подкрепени със знания, визия и отговорност.

За мен това не е просто следваща стъпка, това е кауза.

Подкрепата ми към Пламен Илиев е напълно естествена – той е човек, който е бил до мен през годините, в различни етапи от кариерата ми. Вярвам в лоялността, в уважението и в това, че един клуб се гради не само с решения, но и с отношения.

Убеден съм, че Черно море има силата да се развива още повече, когато има единство, диалог и обща посока. Това е отговорност, която всички ние носим - и като професионалисти, и като хора, свързани с този клуб.

Искам да изградя устойчива визия за бъдещето на футбола в България. Това е моята единствена цел, всичко друго е извадено от контекст", се казва в изказването на бившия капитан на "моряците".