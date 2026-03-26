  Люис Хамилтън отново защити "йо-йо състезанията" във Формула 1

  • 26 март 2026 | 11:44
Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отново защити състезанията във Формула 1 през 2026 година, които мнозина определят като „йо-йо“.

В първите два кръга за сезона в Австралия и Китай видяхме изключително много изпреварвания, които бяха продиктувани от начина, по който пилотите използват енергията в своите хибридни системи. Това водеше до множество атаки и контраатаки, но много от състезателите, водени от Макс Верстапен, се обявиха против този тип надпревари.

Хамилтън обаче споделя напълно противоположното мнение, казвайки, че за него постоянните битки са много по приятни. Британецът също така заяви, че според него позицията на Верстапен е такава, защото Ред Бул не се намира в челото на класирането.

„Ако се върнем към картинга, ситуацията е същата. Хората постоянно се атакува и изпреварват, няма как някой да се откъсне. Никой никога не е определял картинга като „йо-йо“. Това е най-добрата форма на състезанията.

„А във Формула 1 това не е било много отдавна. От всички коли, които съм карал през последните 20 години, тези са единствените, които ти позволяват да следваш от къса дистанция в бързите завои, без да губиш притискане. Можеш да запазиш дистанция.

„В миналото имахме DRS, което според мен беше само лепенка за проблема, че не можехме да се доближим достатъчно в завоите. Сега имаме разлика в мощността с режима за изпреварване, но тя е много малка.

„Но когато изпревариш и колата зад теб може да остане с теб, аз го намирам за много по-забавно. За мен това беше най-хубавата битка, която съм имал от дуела ми с Нико (Розберг) в Бахрейн преди толкова много години“, каза Хамилтън, визирайки битката му с Розберг в Бахрейн през 2014 година, когато двамата многократно се атакуваха и размениха позициите си. Именно подобен беше неговият дуел със сегашния му съотборник във Ферари Шарл Леклер в Китай преди две седмици.

„Така трябва да са състезанията. Напред и назад, напред и назад. Не трябва да бъдат една маневра и това е. Аз лично харесвам този тип състезания. Просто трябва другите отбори да ни настигнат, за да имаме повече такива битки в челото“, добави още седемкратният шампион, който обаче подчерта, че не харесва всеки аспект на новите правила.

„Определено е много по-различно. Мисля, че на много пилоти не им допада, не знам точно. Лично на мен тези по-леки и маневрени коли ми харесват, защото са малко по-забавни за каране.

„Дали ми харесва използването на мощност? Абсолютно не. Всъщност съм наистина разочарован. Дали харесват активната аеродинамика? Не особено. Но като цяло мисля, че за спорта е вълнуващо“, обясни пилотът на Ферари.

