Ръсел: Не е правилно противниците ни да искат да ни забавят

Джордж Ръсел отправи критика към съперниците на Мерцедес за това, че те търсят начини да забавят болида на Сребърните стрели, вместо да се фокусират върху това да направят своите коли по-бързи.

Коментарът на водача в генералното класиране във Формула 1 идва на фона на многобройните дискусии, които се заформиха около W17 още от преди Коледа. Първоначално основен обект на полемика беше компресията в мотора на Сребърните стрели, която ще бъде следена по-изкъсо от 1 юни. Сега пък фокусът се измести върху предното крило на Мерцедес, което привлече вниманието на специалистите в Гран При на Китай преди две седмици.

Легално ли е предното крило на Мерцедес?

„Спортът работи така, винаги е било така – коментира Ръсел, когато беше попитан дали смята, че има мишена на гърба си. – Ние работихме много здраво, за да се озовем в тази позиция и най-добрият отбор трябва да бъде на върха.



„Ние имахме четири трудни години. В тях имаше два други отбора, които доминираха и спечелиха. Не мисля, че е правилно всички да се опитват да ни забавят, защото сме на върха, особено след само две състезания.



„Сезонът е много дълъг, така че нещата ще се променят. Вече знаем, че Ред Бул са много тежки, Макларън все още не са започнали да подобряват колата си и използват пакета от тестовете в Бахрейн. Не трябва да забравяме тези неща.



„Засега имаме предимство, но смятам, че ние просто започнахме по-добре от другите и свършихме по-добра работа. Надявам се да запазим това ни предимство, но няма гаранции“, каза още лидерът в световния шампионат.

Снимки: Gettyimages