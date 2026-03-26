Легално ли е предното крило на Мерцедес?

Споровете около легалността на автомобила на Мерцедес във Формула 1 продължават, а този път обект на внимание е предното крило на Сребърните стрели и по-специално неговия активен елемент.

По време на надпреварата в Китай преди две седмици направи впечатление, че в края на правите предното крило на болида на Андреа Кими Антонели се връщаше в нормалната си позиция поетапно, което не е разрешено според правилника. Той гласи, че крилата могат да имат само две позиции – една за завоите и една за правите, без междинни такива. Те също така казват, че транзицията от едното в другото положение трябва да продължава не повече от 400 милисекунди.

В Китай изглеждаше, че крилото на болида на Антонели за момента остава в едно междинно положение, след което се връща изцяло в позицията си за завоите. Това, разбира се, привлече вниманието на конкурентите на Сребърните стрели и един от тях дори е отправил официално запитване към ФИА за това крило.

Mercedes’ front wing is legal.



The FIA reviewed the situation with Mercedes after rival queries and was satisfied with the explanation.



Mercedes’ efforts also confirmed there was no wrongdoing.



От Мерцедес обаче са обяснили, че случилото се с крилото на Антонели в Шанхай е било резултат от техническа повреда, а именно недостатъчно налягане в хидравличната система и няма нищо умишлено. От ФИА са приели това обяснение, но със сигурност съперниците на Сребърните стрели ще следят изкъсо поведението на предното крило на W17 по време на предстоящия уикенд за Гран При на Япония на „Сузука“.

Снимки: Imago