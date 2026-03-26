Легално ли е предното крило на Мерцедес?
Легално ли е предното крило на Мерцедес?

  • 26 март 2026 | 10:05
  • 956
  • 0

Споровете около легалността на автомобила на Мерцедес във Формула 1 продължават, а този път обект на внимание е предното крило на Сребърните стрели и по-специално неговия активен елемент.

По време на надпреварата в Китай преди две седмици направи впечатление, че в края на правите предното крило на болида на Андреа Кими Антонели се връщаше в нормалната си позиция поетапно, което не е разрешено според правилника. Той гласи, че крилата могат да имат само две позиции – една за завоите и една за правите, без междинни такива. Те също така казват, че транзицията от едното в другото положение трябва да продължава не повече от 400 милисекунди.

В Китай изглеждаше, че крилото на болида на Антонели за момента остава в едно междинно положение, след което се връща изцяло в позицията си за завоите. Това, разбира се, привлече вниманието на конкурентите на Сребърните стрели и един от тях дори е отправил официално запитване към ФИА за това крило.

От Мерцедес обаче са обяснили, че случилото се с крилото на Антонели в Шанхай е било резултат от техническа повреда, а именно недостатъчно налягане в хидравличната система и няма нищо умишлено. От ФИА са приели това обяснение, но със сигурност съперниците на Сребърните стрели ще следят изкъсо поведението на предното крило на W17 по време на предстоящия уикенд за Гран При на Япония на „Сузука“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Imago

Фернандо Алонсо стана баща за първи път

Фернандо Алонсо стана баща за първи път

  • 25 март 2026 | 11:53
  • 8170
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 26 март 2026 | 09:34
  • 14695
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

  • 26 март 2026 | 09:33
  • 3360
  • 0
Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

  • 24 март 2026 | 20:50
  • 2334
  • 0
Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

  • 24 март 2026 | 20:05
  • 3425
  • 0
13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

  • 24 март 2026 | 18:43
  • 5056
  • 3
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 12763
  • 43
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 48155
  • 21
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 4352
  • 5
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 7887
  • 6
Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 10:45
  • 437
  • 0
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 2634
  • 0