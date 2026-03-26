  • 26 март 2026 | 11:09
  • 447
  • 1
Геша: Сериозно постижение за малко градче като Тервел

Вчера, на стадион „Рилци“ в Добрич, Септември (Тервел) победи Черноморец (Балчик) с 4:3 след изпълнения на дузпи във финал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. 90-те минути завършиха без гол. Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

Драма с дузпи! Септември (Тервел) елиминира Черноморец (Балчик) за купата на АФЛ
„Труден мач, който можеше да се реши пет минути преди края от Владо Мирчев, но се стигна до дузпи. Нашият вратар спаси две дузпи. За първи път в историята си Тервел е във финалната четворка за купата на Аматьорската лига. Това е сериозно постижение за нас. Все пак за малко градче като Тервел това си е сериозен успех. Ще видим какво ще стане нататък, чакаме съперниците, чакаме жребия. В никакъв случай не сме обречени от тук нататък. Това си е бонус за отбора, да играе мачове, да печели премии и естествено, престиж. Футболистите ни никак не са лоши. Всеки от тях иска да е уважаван, да постигне нещо в кариерата си. Смятам, че тази купа може да им донесе и удовлетворение на тях. Стигнали сме толкова далеч и ще се борим за нея“.

