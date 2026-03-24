Геша: Зависи от футболистите ни

На стадион „Рилци“ в Добрич, Септември (Тервел) ще играе утре с Черноморец (Балчик) финала на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Всички мачове са важни. Предстоящият е бонус за нашия отбор. Ако футболистите ни имат амбиция да го спечелят, ще трябва да вложат максимум усилия. Ще е сериозен сблъсък. Излизаме срещу добър и подготвен отбор. Купата на Аматьорската лига обаче не ни е фиксидея. Приоритет ни е първенството на Североизточната Трета лига“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.