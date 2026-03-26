Ландо Норис: Можем да имаме най-добрата кола тази година

Ландо Норис не започна по най-добрия възможен начин защитата на световната си титла във Формула 1, след като завърши пети в откриващия кръг за сезон 2026 в Австралия, след което дори не успя да стартира в Китай заради повреда.

В Шанхай и Оскар Пиастри не стартира заради отделен технически проблем, което допълнително вгорчи живота на всички в Уокинг. Норис обаче вярва, че тимът му ще излезе от тази криза, а според него MCL40 разполага с нужния потенциал да се превърне в най-добрия болид във Формула 1.

„Да, разбрахме какви бяха нашите проблеми в Китай. Отне ни малко време. Разбира се, това ни навреди като отбора, определено не изглеждаше добре да имаме две коли, които не стартират.



„Но това, от което ни заболя повече, беше фактът, че нещата бяха извън нашия контрол. Ние работихме здраво с Мерцедес, за да разберем какво и защо точно се случи, за да сме сигурни, че това няма да се повтори.



„Живеем и се учим, беше тежко за всички нас. Никой от нас не иска да има такъв уикенд, особено с такава неделя. Заболя ни много, но в същото време беше хубаво за нас да се поучим, да направим стъпка назад и да продължим към този уикенд.



„Колата ни има потенциал. Определено не сме там, където искаме да сме. Смятам, че истинският въпрос е дали бих предпочел да съм тук, след като спечелих през миналата година, или бих предпочел да имам малко по-добра кола сега, но да не бях триумфирал миналия сезон. Смятам, че всички знаем какъв ще е отговорът ми.



„Не може да имаш най-доброто от всичко. Като отбор ние не сме там, където искаме и се стремим да сме. Но ние знаем какво можем да постигнем. Сега е най-добрият възможен момент да покажем това срещу Ферари и Мерцедес, които в момента се представят много силно.



„Но аз знам, че момчетата и момичетата във фабриката работят много здраво и има прогрес, но нещата отнемат време. Не е като да сме слаби, все пак сме третият най-добър отбор в момента, но определено да сме първи ни харесва много повече. Времето ще покаже, имаме неща, които са подготвят и всички работят здраво, амбицията ни е да се върнем на върха.



„Не си спомням с колко точки изоставахме от Мерцедес, Ред Бул и Ферари през 2024, но май изоставахме с повече от 150 и все пак спечелихме титлата. Не знам колко изоставаме сега, доста е, но все още не мислим за това. Сега мислим как да стигнем до подиума и да почнем отново да печелим.



„След това точките ще се погрижат сами за себе си, ще видим колко ще можем да наваксаме. Като отбор сме уверени и вярваме в себе си. Спечелихме последните две конструкторски титли, а миналата година и тази при пилотите, защото направихме най-добрата кола на решетката и съм сигурен сигурен, че и сега можем да го постигнем. Просто отнема време и трябва да сме търпеливи. Вярвам в отбора и съм сигурен, че можем да имаме най-добрата кола през тази година“, обясни световният шампион.