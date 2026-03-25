Цунами към феновете: Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона

Бившият капитан на Левски Цунами се обърна специално към феновете на “сините”. Днес бранителят посети доскорошния си тим и изгледа тренировката на бившите си съотборници. Освен това той получи и специален подарък от президента Наско Сираков.

Левски тренира пред погледа на Цунами

“Здравейте, левскари. Тук съм, за да благодаря на всички вас за всички моменти, които преживяхме заедно. Благодаря ви много за подкрепата, обичта и уважението. Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона. Само Левски!”, заяви Цунами.