Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Цунами към феновете: Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона

  • 25 март 2026 | 19:08
  • 120
  • 0

Бившият капитан на Левски Цунами се обърна специално към феновете на “сините”. Днес бранителят посети доскорошния си тим и изгледа тренировката на бившите си съотборници. Освен това той получи и специален подарък от президента Наско Сираков.

“Здравейте, левскари. Тук съм, за да благодаря на всички вас за всички моменти, които преживяхме заедно. Благодаря ви много за подкрепата, обичта и уважението. Много бих искал да празнувате титлата в края на сезона. Само Левски!”, заяви Цунами.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

