Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
Синът на Емил Хески специално пред Sportal.bg

  • 26 март 2026 | 09:30
След силното си представяне с гол и асистенция, младият талант Рийгън Хески сподели впечатленията си от мача, конкуренцията в групата и амбициите си за бъдещето. Синът на легендарния нападател демонстрира увереност и зрялост, въпреки крехката си възраст.

„Чувствам се добре. Щастлив съм за победата и за отбора. Представихме се на ниво и вече мислим за следващия мач“, заяви Хески след двубоя.

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта
Той не пропусна да отдаде заслуженото и на съперника: „Българският отбор игра добре. Създадохте ни сериозни трудности и в края се наложи да се защитаваме повече. Като цяло имате добър състав.“

Младият футболист коментира и сериозната конкуренция в групата, където се открояват силни тимове като Испания и Хърватия. „Нивото е много високо и конкуренцията е сериозна. Трябва да дадем най-доброто от себе си, за да постигнем добри резултати.“

Хески вече прави сериозни крачки в кариерата си като част от академията на Манчестър Сити, а дебютът му за мъжкия отбор остава незабравим момент. „Беше нещо специално. От години съм в академията и да стигна до първия отбор е точно това, към което се стремя.“

Рибарски: На момчетата им трябваше време, за да свикнат със скоростта на противника
Футболът е семейна страст за фамилията Хески. Брат му, Джейдън Хески, върви по същия път. „Играхме заедно в юношеските формации на Сити, а да направим дебют за първия отбор заедно беше изключителен момент за мен и за семейството ни.“

Разбира се, голяма роля в развитието му има и неговият баща. „Той е добре и ми помага много. Минал е по този път и съветите му са безценни.“

В заключение Рийгън Хески ясно очерта целите си: „Искам да играя на най-високо ниво. Надявам се един ден да бъда постоянна част от първия отбор на Манчестър Сити – това е моята голяма мечта.“

