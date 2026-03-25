Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

Полша влиза в полуфинала от плейофите за класиране на Световно първенство срещу Албания с по-голям опит в подобни мачове, но селекционерът на поляците Ян Урбан предупреди, че това няма да има значение в прдестоящия сблъсък.

Полша стигна до последното Световно първенство през плейофния кръг, като по този начин се класира и за Евро 2024, а много от настоящите футболисти са преминали през тези мачове под напрежение.

„Да, моите футболисти имат опит, разбира се, че имат“, каза Урбан пред репортери преди мача в четвъртък във Варшава.

„Ако това е картата, която искат да играят, мисля, че когато излязат на терена, този опит е в тях. Но те няма да мислят за това, че са играли подобни мачове преди, а ще мислят за това какво сме планирали, как искаме да играем срещу този отбор. Ти си в мача, анализираш какво се случва на терена. Има отговорност, стрес, умора, няма време за такива неща. Не мислиш за това колко опит имаш в такива мачове", коментира Урбан.

Урбан е начело на Полша едва от миналия юли, след като Михал Пробеж подаде оставка след решението му да лиши от капитанската лента рекордьора по мачове за тима Роберт Левандовски.

Албания, от своя страна, е водена от Силвиньо от 2023 г. насам, а първият му мач беше загуба с 0:1 от Полша във Варшава.

„Във всеки от последните мачове, които играхме срещу тях, те ни създаваха повече проблеми“, каза Урбан.

„Това е и защото имат много стабилен състав и работят с един и същ треньор от три години. Очаквам доста открит мач. Въпреки че Албания е отбор с акцент върху защитата, те също така знаят, че тук трябва да има резултат. Те са отбор, способен да изненадва, само се надявам, че няма да е утре", добави полският специалист.

Победителят от мача в четвъртък ще се изправи срещу Украйна или Швеция във финала във вторник.

Снимки: Imago