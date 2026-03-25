  3. Шиникова и Иванова започнаха с победи в Египет

Шиникова и Иванова започнаха с победи в Египет

  • 25 март 2026 | 22:09
Шиникова и Иванова започнаха с победи в Египет

Изабелла Шиникова и Ива Иванова се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. Втората поставена в схемата Шиникова надделя над участващата с "уайлд кард" Виктория Капсия (Швеция) с 6;3, 6:1 за 62 минути.

Номер 6 Иванова победи руската квалификантка Кристина Белкова с 6:3, 6:2 за 84 минути игра.

В спор за място на четвъртфиналите Шиникова ще играе с преминалата през пресявките Ксения Ерш (Беларус), а Иванова - с квалификантката Мави Йостерайхер (Австрия).

Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет
Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет

Вчера Шиникова и Иванова достигнаха до четвъртфиналите на двойки. Следващите им съпернички ще бъдат Устиния Лекомцева (Русия) и Ксения Ерш (Беларус).

През миналата седмица Ива Иванова стана вицешампионка на друг турнир в Шарм Ел Шейх (Египет).

