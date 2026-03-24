Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет

Изабелла Шиникова и Ива Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставените под номер 1 в схемата българки надделяха над Валерия Артьомова (Русия) и Аурора Носей (Италия) със 7:5, 6:3 за 79 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат Устиния Лекомцева (Русия) и Ксения Ерш (Беларус).

На сингъл Иванова е поставена под номер 6 и ще започне с двубой срещу руската квалификантка Кристина Белкова, а Шиникова е номер 2 и ще спори с участващата с "уайлд кард" Виктория Капсия (Швеция).

