Световен вицешампион с България ще довърши сезона във Франция

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и през следващата година ще продължи да играе за сегашния си клуб Шлепск Малов (Сувалки) в Полша.

До края на настоящия сезон, обаче, българският посрещач ще играе във френския гранд Тур, след като двата клуба постигнаха договорка за временно преотстъпване. Аспарухов ще подсили действащия шампион и победител в редовния сезон на местната Marmara Spike Ligue за решителната фаза – плейофите, където Тур ще защитава титлата си.

25-годишният Аспарухов ще замести контузения Ландри Кавого, който получи травма в глезена. Световният вицешампион с България вече беше представен като ново попълнение на Тур.