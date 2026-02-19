Световен вицешампион с България ще играе в Полша и през следващия сезон

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и през следващия сезон ще продължи да играе за сегашния си клуб Шлепск Малов Сувалки в Полша.

Очаква се 25-годишният български универсален волейболист да бъде една от основните фигури в отбора и през сезон 2026/2027. Това бе потвърдено официално по време на специална пресконференция в зала „Сувалки Арена“, на която клубът представи ключовите стратегически решения за бъдещето.

Президентът на клуба Войчех Виник обяви, че след повече от 4 години начело на отбора Доминик Квапишевич напуска, като договорът му изтича през май 2026 и е прекратен по взаимно съгласие.

Освен Аспарух Аспарухов, през следващия сезон капитанът Бартош Филипяк също остава в отбора, диагоналът подписа договор за сезон 2026/2027. В Шлепск остават още Яно Новаковски (централен блокировач), Карол Янкевич (разпределител), Якуб Кубацки (либеро) и Бартош Марянски (либеро).

Шлепск Малов Сувалки обяви, че Дамиан Вежбицки, Камил Дрошински, Енрике Онорато, Антони Квасигрох и Йоахим Пану напускат клуба.