Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световен вицешампион с България ще играе в Полша и през следващия сезон

Световен вицешампион с България ще играе в Полша и през следващия сезон

  • 19 фев 2026 | 17:36
  • 1064
  • 0

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и през следващия сезон ще продължи да играе за сегашния си клуб Шлепск Малов Сувалки в Полша.

Очаква се 25-годишният български универсален волейболист да бъде една от основните фигури в отбора и през сезон 2026/2027. Това бе потвърдено официално по време на специална пресконференция в зала „Сувалки Арена“, на която клубът представи ключовите стратегически решения за бъдещето.

Президентът на клуба Войчех Виник обяви, че след повече от 4 години начело на отбора Доминик Квапишевич напуска, като договорът му изтича през май 2026 и е прекратен по взаимно съгласие.

Освен Аспарух Аспарухов, през следващия сезон капитанът Бартош Филипяк също остава в отбора, диагоналът подписа договор за сезон 2026/2027. В Шлепск остават още Яно Новаковски (централен блокировач), Карол Янкевич (разпределител), Якуб Кубацки (либеро) и Бартош Марянски (либеро).

Шлепск Малов Сувалки обяви, че Дамиан Вежбицки, Камил Дрошински, Енрике Онорато, Антони Квасигрох и Йоахим Пану напускат клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

  • 19 фев 2026 | 15:08
  • 997
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

Добромир Димитров и Лас Палмас напред в Шампионската лига след драма

  • 19 фев 2026 | 00:15
  • 1634
  • 0
Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

Матей Казийски и Цветан Соколов не стигнаха и Халкбанк отпадна от ШЛ

  • 18 фев 2026 | 23:58
  • 4138
  • 4
Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

Алекс Грозданов и Богданка с 6 от 6 в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 23:29
  • 1907
  • 0
Микаела Стоянова и Валефоля на крачка от финал в Европа

Микаела Стоянова и Валефоля на крачка от финал в Европа

  • 18 фев 2026 | 23:12
  • 853
  • 0
Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе завърши с драматична победа в груповата фаза на ШЛ

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе завърши с драматична победа в груповата фаза на ШЛ

  • 18 фев 2026 | 22:23
  • 11751
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23425
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6327
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16144
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3096
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14335
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22996
  • 14